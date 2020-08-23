كنيسة الأقباط الكاثوليك بجهينة تحتفل بعيد انتقال العذراء

احتفلت كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس للأقباط الكاثوليك بجهينة، بصلاة القداس الإلهي الاحتفالي، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء إلى السماء.وترأس صلاة الذبيحة الإلهية، الأب أرميا عياد، راعى الكنيسة، وبمشاركة الإكليريكيين والشعب، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.وفى عظته ركز الأب أرميا على أن تكريمنا للعذراء هو امتداد لتكريم الرب لها، فهى رافقت المسيح من الميلاد حتى الصليب وكانت شاهدة للقيامة، كما رافقت الكنيسة حتى حلول الروح القدس، وامتازت خدمتها بالصمت والمجانية.وفى النهاية هنأ الأب الراعي الشعب بهذا العيد، متمنيًا أن يمنحهم الرب القدرة للتشبه بمنطق القديسة مريم العذراء.