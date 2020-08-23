رغم التحذيرات.. شواطئ العجمى تستقبل المواطنين (فيديو)

فتح بعض المخالفين في حي العجمي بمحافظة الإسكندرية، بعض الشواطئ مثل الهانوفيل والبيطاش، وذلك في مخالفة واضحة لقرار غلق الشواطئ الذي أصدرته الدولة للحفاظ علي المواطنين من فيروس كورونا المستجد، والتي تم التشديد عليها في الفترة الأخيرة بعد واقعة غرق 11 شابا بشاطئ النخيل.ورصدت عدسة "الدستور" في جولة داخل شاطئ الهانوفيل، والعجمي، إقبال المواطنين والأسر وإصرارهم على نزول البحر رغم غلق الشواطئ بقرارات من الحكومة، وخاصة بعد تكرار حوادث الغرق في الأيام الأخيرة.وكانت محافظة الإسكندرية، والإدارة المركزية للسياحة والمصايف، قد أهابت مرارا وتكرارا بالمواطنين تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بعدم الوجود على الشواطئ ومخالفة التعليمات حرصا على سلامة الجميع.