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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

المطران الشرفي لإيبارشية سوهاج يحتفل بعيد انتقال العذراء

الأحد 23/أغسطس/2020 - 04:48 م
الأنبا باخوم
الأنبا باخوم
جرجس صفوت
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قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن الأنبا يوسف أبوالخير، المطران الشرفي لإيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، ترأس صلاة القداس الإلهي الاحتفالي بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء إلى السماء، وذلك بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بسوهاج.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه شارك في الصلاة كل من الأب القمص بشرى لبيب، وكيل المطرانية، والأب القمص مرقص عدلي، سكرتير المطرانية، كما هنّأ الأنبا يوسف، القمص مرقص عدلي بمناسبة تذكار سيامته الكهنوتية السادس والعشرين.

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