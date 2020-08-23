اعترافات محمد خان: اتهموني بالجنون بسبب محمود حميدة والوسط الفني خذلني

بعد أن أخرج خمسة عشرة فيلمًا، ضمن موجة ما سمي بـ"الواقعية الجديدة" في فترة الثمانينات، كان المخرج محمد خان يعتقد أن الوسط الفني يعمل وفقًا لمنطق المحبة بين الجميع، لكن اصطدم بالواقع وتبددت هذه الصورة المثالية عن العمل داخل الوسط الفني.اعترف "خان" في حواره لجريدة "الأهالي"1990، أنه اكتشف أن أهم شيء في الوسط الفني هو متانة العلاقات الإنسانية، وهي ميزة يفتقدها تمامًا، وفي هذه الفترة أصابته خيبة أمل مرتبطة بالسينما كصناعة بعيدًا عن البشر، سببت له حسرة، لكن لم يصل إلى حد فقدان طموحاته.كان المخرج محمد خان يقرأ مقالات تنهال عليه بالشتائم (على حد وصفه)، لأنه يكتب على تترات أفلامه "فيلم لمحمد خان"، قال: "هذه الأشياء لم تفقدني طموحاتي، ولكنها أحزنتني جدًا، وهذا حق طبيعي جدًا".وعن كتابته لاسمه على تترات أفلامه، قال "خان"، إنه بدأ كتابة هذه العبارة من فيلم "موعد على العشاء"، باعتبار ذلك حقا طبيعيا له، ويؤكده من خلال هذه العبارة، وليس انتقاصًا من قيمة وقدر العاملين معه في الفيلم، لكنه أراد أن يقول إنه عايش هذا العمل السينمائي منذ أن كان بذرة وهو بالفعل فيلم شرعي له.كان "خان" يتعشم في العديد من الأصدقاء في بدايات عمله في السينما، لكنه أصيب بخيبة شديدة، ففي وقت الشدة يتساقط الكثيرون، ففي فيلم "فارس في المدينة" أسند بطولته إلى الوجه الجديد وقتها محمود حميدة، دون أن يشاهده في أي عمل فني، ونتيجة لذلك انهالت عليه الإشاعات، واتهموه بالجنون، والبعض يؤكد أنه ينتج هذا الفيلم من الباطن لحساب ممثلة اشتركت في الفيلم، وآخرين يقولون إن هناك مشاكل في التوزيع والحقيقة أنه تأكد من تخلي الجميع عنه، خاصة أصدقاءه في الوسط الفني، وكل من وقفوا معه كانوا من خارج الوسط الفني.كانت مغامرة محمد خان في الدفع بالوجه الجديد محمود حميدة في "فارس في المدينة"، إثباتا للذات، بعد أن رشح أحمد زكي للفيلم ورفض الدور واعترض عليه، ورشحه للفنان محمود عبد العزيز ووافق على الدور لكنه طلب تأجيل التصوير بسبب انشغاله بأعمال فنية أخرى، فلجأ "خان" إلى محمود حميدة، فكان لابد وأن يبدأ في تصوير فيلمه، دون تأخير.لم ينكر الفنان محمد خان في حواره لـ"الأهالي" 1990، حلم المخرج خيري بشارة في أن يصبح جمهوره هو جمهور الكرة الأرضية، لكنه قال "دي واسعة شوية"، فكل ما كان يتمناه "خان" هو أن يحقق تكلفة الفيلم وبعض المكسب الذي يضمن له الاستمرار.