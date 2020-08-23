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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل الفصل فى «رشوة البترول» لحين استدعاء مسئولى «إنبى»

الأحد 23/أغسطس/2020 - 06:37 م
تأجيل الفصل في رشوة
تأجيل الفصل في رشوة البترول
كتب صلاح حسنى
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قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار سامح عبدالحكم، وعضوية كل من المستشار رضا عيد، والمستشار تامر حجازي، وأمانة سر أشرف حسن، تأجيل الفصل في القضية المعروفة بـ"رشوة البترول" لحين استدعاء مسؤولي شركة "إنبي" للبترول، لسؤالهم في قضية رشوة أحد مهندسي شركة "إنبي" للبترول من قبل إحدى شركات المقاولات المتعاملة مع الشركة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت القضية لمحكمة جنايات شبرا الخيمة، بعد ضبط أحد مهندسي شركة إنبي حال تقاضيه رشوة من إحدى شركات المقاولات، وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ألقت القبض على مهندس بإحدى شركات البترول قام باستغلال موقعه الوظيفي في طلب رشوة مالية مقابل تسهيل بعض الأعمال.

وتلقت إدارة الأموال العامة بلاغا من "رضا.م"، المدير الإداري لإحدى شركات المقاولات بقيام "محمد.غ" مهندس كهرباء بإحدى شركات البترول بطلبه مبلغ 500 ألف جنيه لنفسه مقابل تسهيل إجراءات صرف باقي المستحقات للأعمال التي نفذتها الشركة التي يعمل بها المبلغ بأحد المشروعات التابعة للشركة محل عمله.

ومن خلال الفحص والتحري حول الواقعة لكشف ملابساتها أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ عن صحة الواقعة وقيام "محمد.غ"، باستغلال وظيفته العامة في تحقيق أرباح غير مشروعة.

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