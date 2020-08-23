جامعة سوهاج تطالب عامليها بالاستفادة من محاضرة «التميز الحكومي»

لاقت محاضرة التميز الحكومى التى عقدتها، اليوم، اللجنة النقابية بجامعة سوهاج، تحت إشراف محمد نصر فراج، رئيس اللجنة، وبالتعاون مع إدارة التطوير وتقيم الأداء بجامعة سوهاج لعدد من العاملين بالجامعة تحت عنوان "معايير تقييم الموظف المتميز" وذلك تحفيزًا للعاملين بالجامعة للمشاركة بجائزة التميز الحكومى.وافتتح المحاضرة أشرف القاضي، أمين عام جامعة سوهاج، نيابة عن الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، مشيدًا بمجهود نقابة العاملين بالجامعة وما تبذله من جهد لخدمة العاملين وتثقيفهم، وكذلك ادارة التطوير بالجامعة.وحث القاضى جميع العاملين على ضرورة الاستفادة من هذه المحاضرات التى تنمى أداء العاملين بالجامعة وترتقى بتفكيرهم كخطوة أولى فى سبيل الاستعداد للتقدم لجائزة مصر للتميز الحكومي.من جانبه، بدأت المحاضرة بشرح وافى من الدكتور جمال سرور، مدير التطوير والجودة بجامعة سوهاج وسفير الجامعة بجائزة التميز الحكومي، حول كيفية التميز والعناصر المتطلبة للتميز وكذلك المعايير الخمس الاساسية التي تستخدم كمؤشرات لقياس الأداء للموظف المتميز من الأداء الوظيفي والإنجازات في العمل وكذلك المؤهلات والقدرات والسلوك الوظيفي والمبادرة والإبداع والمهارات القيادية للموظف والتي تظهر قدرته في المتميزة في العمل.واستعرض سرور، شرحًا توضيحيًا يساعد الموظف في تقييم ذاته من خلال معايير التميز والبحث المميزات والسلبيات خلال السلوك الوظيفي الخاص به لتطوير نفسه ورفع مستوى الأداء لمؤسسته.