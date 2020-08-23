إزالة 9 تعديات على الأراضى الزراعية بمطاى فى المنيا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا برئاسة خالد عبد الرءوف، رئيس المركز من إزالة 9 حالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية على مساحة 5 قراريط و18 سهما تقريبا في نطاق مجلس قروي منبال، وذلك بحضور المهندس علي محمد كويس، نائب رئيس المركز، وشريف دسوقي، رئيس الوحدة المحلية بمنبال، وبمعاونة أفراد من مركز شرطة مطاي، كما تم تمكين الوحدة المحلية لمجلس قروي بردنوها التابعة للمركز من قطعة أرض مخصصة لبناء مجمع مدارس بقرية سيله الشرقية.وأوضح رئيس مركز مطاي أن هذه الحملات تأتي ذلك في إطار تعليمات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا بعدم التهاون في إزالة أي تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لكل أشكال التعديات بكل حسم وحزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها، خاصة بعد أن قامت الدولة بفتح ملف التصالح في مخالفات البناء.وحث رئيس المركز مواطني مركز مطاي على سرعة التقدم لعمل التصالح في مخالفات البناء ودفع رسوم جدية التصالح حتى لا يتعرضون للإجراءات القانونية حيال المخالفين.