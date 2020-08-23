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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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جامعة قناة السويس: استقبال 137 طالبًا بثانى أيام تنسيق الثانوية

الأحد 23/أغسطس/2020 - 03:46 م
جامعة قناة السويس
جامعة قناة السويس
مصطفى دياب
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أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، عن استقبال مكتب تنسيق الجامعة في يومه الثاني 137 طالبا وطالبة في التسجيل اليدوي، 130 في التسجيل الإلكتروني، وذلك من طلاب المرحلة الأولى بالثانوية العامة، وفقًا للحد الأدنى لدرجات المرحلة.

وأوضحت هجرس، أن مكتب التنسيق يحتوي على أجهزة الكمبيوتر، وخدمة الإنترنت فائق السرعة، ويوجد مسئولون من الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب لمساعدة الطلاب لإدخال بياناتهم ورغباتهم، والإجابة على تساؤلاتهم واستفساراتهم بشأن تسجيل رغبات التحاقهم بالجامعات.

وأضافت أن أعمال التنسيق تتم داخل الجامعة، باتباع كل الإجراءات الوقائية، بارتداء الطلاب الكمامات، والتباعد وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

وأكدت هجرس أن الخدمة مستمرة يوميًّا من التاسعة صباحًا، حتى الثالثة عصرًا تحت إشراف الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم، رئيس مكتب التنسيق، وتبدأ المرحلة الأولى من 400 فأكثر بنسبة 97.60% شعبة علمي علوم، 387 درجة فأكثر بنسبة 94.40% علمي رياضة، أما الشعبة الأدبية 327 درجة فأكثر بنسبة 79.90%.

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