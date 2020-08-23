أحدث ظهور لأصالة ونجلتها شام (صور)

شاركت شام الذهبي، نجلة الفنانة السورية أصالة نصري، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا جديدة لها.وظهرت شام الذهبي بصحبة والدتها المطربة أصالة، وعلقت على الصور قائلة: "خلصنا رحلتنا.. بعض الوقت للأم وابنتها، أنا الأم معظم الوقت"، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها.واحتفلت الفنانة أصالة منذ فترة بخطوبة ابنتها "شام" وسط حالة من السعادة البالغة في أجواء عائلية داخل منزلها، وقد اقتصر الحفل على تجمع عائلي وعلى الأصدقاء فقط.كما تواصل الفنانة السورية أصالة التحضير لألبومها الخليجي المقرر طرحه قريبا، بعد آخر ألبوماتها "في قربك" الذي ضم أغاني باللهجة المصرية.