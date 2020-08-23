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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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أحدث ظهور لأصالة ونجلتها شام (صور)

الأحد 23/أغسطس/2020 - 03:43 م
أصالة
أصالة
ياسمين عباس
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شاركت شام الذهبي، نجلة الفنانة السورية أصالة نصري، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا جديدة لها.

وظهرت شام الذهبي بصحبة والدتها المطربة أصالة، وعلقت على الصور قائلة: "خلصنا رحلتنا.. بعض الوقت للأم وابنتها، أنا الأم معظم الوقت"، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها.

واحتفلت الفنانة أصالة منذ فترة بخطوبة ابنتها "شام" وسط حالة من السعادة البالغة في أجواء عائلية داخل منزلها، وقد اقتصر الحفل على تجمع عائلي وعلى الأصدقاء فقط.

كما تواصل الفنانة السورية أصالة التحضير لألبومها الخليجي المقرر طرحه قريبا، بعد آخر ألبوماتها "في قربك" الذي ضم أغاني باللهجة المصرية.

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