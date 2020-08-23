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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«جمعة» يلغي ندب حسن خليل مساعدًا لوزير الأوقاف

الأحد 23/أغسطس/2020 - 03:43 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أميرة العناني
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قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إلغاء القرار رقم 88 لسنة ۲۰۲۰، بندب الدكتور حسن السيد حسن خليل، مدير عام الشئون الفنية بالأزهر الشريف ندبا كليا للعمل مساعدًا لوزير الأوقاف لشئون التنسيق المؤسسي والتواصل المجتمعي لمدة سنة من تاریخ تسلمه للعمل.

وأضاف قرار الوزير أنه يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختلفة تنفيذه.

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