«جمعة» يلغي ندب حسن خليل مساعدًا لوزير الأوقاف

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إلغاء القرار رقم 88 لسنة ۲۰۲۰، بندب الدكتور حسن السيد حسن خليل، مدير عام الشئون الفنية بالأزهر الشريف ندبا كليا للعمل مساعدًا لوزير الأوقاف لشئون التنسيق المؤسسي والتواصل المجتمعي لمدة سنة من تاریخ تسلمه للعمل.وأضاف قرار الوزير أنه يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختلفة تنفيذه.