صعود البورصة السعودية ومؤشرها يكسب 59 نقطة

أنهى مؤشر السوق السعودية جلسة الأحد، على ارتفاع بنسبة 0.8 % عند 7902 نقطة (+ 59 نقطة)، جاء ذلك وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 8 مليارات ريال.ويشهد مؤشر السوق ارتفاعا متدرجا منذ شهر، سجل خلاله مكاسب بأكثر من 500 نقطة وبنسبة 7.1%.وارتفع سهم "أسواق العثيم" بنسبة 4 % عند 122.60 ريال، مسجلا أعلى إغلاق منذ الإدراج، وكانت الشركة قد أعلنت توزيعات نقدية على المساهمين بواقع 3 ريالات للسهم عن النصف الأول 2020.وواصل سهم "اللجين القابضة" صعوده بالنسبة القصوى للجلسة الثالثة على التوالي- منذ رفع تعليق تداول السهم- مغلقا عند 35.45 ريال، مسجلا أعلى إغلاق في نحو 12 عاما أي منذ 2008، وسط تداولات نشطة على السهم بلغت 6.4 سهم.كما صعد سهما "المجموعة السعودية" و"المصافي" بالنسبة القصوى، وارتفع سهم "إكسترا" بـ8 بالمائة عند 69.10 ريال.في المقابل، تصدر سهم "مجموعة الحكير" تراجعات اليوم بنسبة 3 بالمائة عند 15 ريالا، وسط تداولات نشطة على السهم بلغت 4.4 مليون سهم.