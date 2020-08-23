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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الاتحاد المصري يدشن لعبة «الميني فوتبول» بالوادي الجديد (صور)

الأحد 23/أغسطس/2020 - 03:25 م
الاتحاد المصري
الاتحاد المصري
محمد مهدي
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دشن محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، فرع الاتحاد المصري لـ "الميني فوتبول"، بحضور الدكتور أحمد سمير رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول، والكابتن فكرى صالح، وعدد من الرياضيين، والمهتمين باللعبة في المحافظة وأعضاء من الاتحاد.

وقال بهاء شوقي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إنه جرى تدشين فرع الاتحاد بمقر مركز شباب مدينة الخارجة، كخطوة مبدئية لنشر اللعبة بين أبناء المحافظة، وجرى عقد مؤتمر بمقر مركز شباب مدينة الخارجة، لشرح اللعبة وتفاصيلها، والتي من أهمها أن الملعب يقع على مساحة 30 مترًا، وبطول 50 مترًا، وأن الفريق مكون من 6 أفراد.

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