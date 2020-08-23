الجزائر تعيد فتح الجامعات جزئيًا عقب 5 أشهر من الإغلاق

أعادت الجزائر فتح الجامعات جزئيا، اعتبارا من اليوم الأحد، بعد إغلاق استمر خمسة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك للإشراف على شهادات التخرج واستئناف مناقشة أطروحات الدكتوراه.ومن المزمع البدء بمناقشة الأطروحات هذا الأسبوع، على ان تستمر حتى نهاية سبتمبر، لكنها ستجري وراء أبواب مغلقة.ويقتصر الحضور على طالب الدكتوراه ولجنة المناقشة، ولن يسمح بوجود أقارب الطلاب بخلاف العادة.واستؤنفت الأحد أيضا الدروس من بعد، عقب شهرين من العطلة الصيفية.ومن المتوقع أن يعود مليونا طالب إلى الجامعات في الأول من سبتمبر، خصوصا لإجراء امتحانات الفصل الثاني.وستفرض قواعد الوقاية في الجامعات، لا سيما إلزامية وضع الكمامة. لكن يمكن لكل جامعة اتخاذ تدابير خاصة بناء على الوضع الوبائي في المنطقة.