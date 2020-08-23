جامعة سوهاج تفتتح «المعسكر الإرشادى» لخدمة طلاب الثانوية العامة

افتتح اليوم الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، فعاليات المعسكر الإرشادي والتوعوي لاستقبال طلاب الثانوية العامة وتعريفهم بخدمات مكتب التنسيق والإدارات التي يتم التعامل معها، والذي تنظمه الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية في الفترة من ٢٢ أغسطس الحالي حتي ٣٠ سبتمبر المقبل، يرافقه الدكتور صفا محمود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور مصطفي عبدالخالق، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات.وقال الدكتور أحمد عزيز، إن إدارة الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالطالب الذي يمثل عصب العملية التعليمية، وتقوم بتذليل كل العقبات أمام الطلاب وخصوصا الجدد منهم، وتوفير كل الخدمات والإمكانيات لتلبية احتياجات طلاب الثانوية العامة أثناء مرحلة التنسيق، بداية من دخولهم الحرم الجامعي حتى الانتهاء من عملية التنسيق.وأوضح عزيز أنه خلال اجتماعه مع مسئولي إدارات رعاية الشباب، قد ناقش كل التجهيزات والاستعدادات النهائية لمرحلة التنسيق، وشدد على ضرورة توفير كل السبل والإجراءات للتسهيل على الطلاب وتعريفهم بكليات الجامعة والإدارات التي سيجرى التعامل معاها.وقال صبري محمود، مدير إدارة رعاية الشباب المركزية والمشرف العام علي المعسكر، إنه تم تجهيز أماكن مخصصة لإستقبال الطلاب بدءًا من البوابة الرئيسية تحت إشراف فريق من طلاب عشيرة الجوالة، إضافة إلى تخصيص إستراحة لأولياء الأمور حتى الإنتهاء من عملية التنسيق، لافتًا إلى حسن التعاون والتنسيق مع عمداء الكليات، حيث تم إرسال مندوب عن الكلية لتعريف الطلاب بأقسامها وشروط الالتحاق بكل قسم.وأضاف حماده إسماعيل، مدير إدارة الجوالة والمشرف التنفيذي على المعسكر، إنه تم إعداد لوحات إرشادية بأماكن التنسيق، وتخصيص بعض المعامل المركزية بالحرم الجامعي القديم للتنسيق الإلكتروني، وتضم المعمل التجاري بمدرجات كلية التجارة "نادي تكنولوجيا المعلومات"، ومعامل مركز مشروع تطوير نظم تقويم الطلاب والامتحانات بمبنى كلية الطب البشري، ومعمل الحاسب الآلي بالمبنى الأكاديمي بكلية الطب، بالإضافة إلى تجهيز شاشات عرض مخصصة تبث أفلام تسجيلية عن الجامعة والكليات وإدارتها والأنشطة الطلابية التي يجرى تنفيذها.