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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

شوقي يلتقي الطلاب أبناء شهداء الجيش والشرطة المسافرين إلى بيلاروسيا

الأحد 23/أغسطس/2020 - 03:29 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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التقى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، مجموعة من الطلاب أبناء الشهداء من الشرطة والقوات المسلحة المسافرين إلى بيلاروسيا لمدة 10 أيام للمشاركة في عدد من الأنشطة المختلفة.

وأكد شوقي، خلال اللقاء، على عمق العلاقات التي تربط البلدين والتبادل المثمر في المجالات المختلفة، متمنيًا مزيد من التعاون البناء بين البلدين في مجال التعليم ومختلف المجالات.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن اختيار الطلاب أبناء الشهداء من الشرطة والقوات المسلحة هذا العام للمشاركة في هذا البرنامج يأتي تقديرًا لتضحيات آبائهم تجاه وطننا.

ويتضمن برنامج الزيارة، الذي سيمتد خلال الفترة من 16 حتى 25 سبتمبر، زيارة المركز الوطني للتعليم والصحة ببيلاروسيا، المشاركة في عدد من الأنشطة التثقيفية والتبادل الثقافي من خلال التعارف بين الأصدقاء البيلاروس والمصريين، وكذلك ممارسة الأنشطة الفنية والترفيهية لإظهار مواهب الطلاب الفنية والإبداعية.

من جهته، أعرب دينيس ميليفسكي، القائم بأعمال سفير بيلاروسيا، عن سعادته بهذا اللقاء الذي يدعم العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أن التعاون مع مصر في مجال التعليم يعد من أولويات بلاده، لافتًا إلى مدى تميز الطلاب المصريين برغبتهم في التعلم والتفوق.

وأكدت الدكتورة نيرمين النعماني، مستشار الوزير للعلاقات الدولية، أهمية التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة وخاصة، في مجال التعليم، مشيرة إلى أن الخبرة التي سيكتسبها الطلاب سوف تؤثر عليهم بعد ذلك ثقافيًا وسلوكيًا.

وقدم مجموعة من الطلاب الذين شاركوا في فعاليات العام الماضي، عرضًا عن الأنشطة التي تتم خلال فترة المعسكر والتعريف بأهم معالم دولة بيلاروسيا، والتأكيد على الاستفادة التي حصلوا عليها بعد الزيارة.

حضر اللقاء الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التعليم لشئون المعلمين، واللواء سيد غالي، نائب رئيس الأركان بوزارة الدفاع، والعقيد محمد حسين، من الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية بوزارة الداخلية، وإنجي مشهور، مساعد وزير التعليم للشئون التنفيذية والمتابعة والتربية الخاصة، وشيرين حمدي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

جدير بالذكر أنه للعام الثاني على التوالي تشارك مصر بوفد مكون من 18 طالبا وطالبة هذا العام، بعد النجاح الذي تحقق العام الماضي.

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