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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

خطوة تعزز حماية المستهلك.. حكم ضد شركة تطوير عقاري أخلت بالتعاقد

الأحد 23/أغسطس/2020 - 11:10 م
محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية
نرمين محمود الدهان
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قضت الدائرة الأولى جنح مستأنف بمحكمة القاهرة الاقتصادية، في الدعوى رقم 145 لسنة 2020 وباجماع الآراء بحبس مالك ومدير شركة "جولف بارك" للمنشآت السياحية لمدة سنة مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه وألزمتهما المصاريف الجنائية، في خطوة مهمة لتعزيز دور جهاز حماية المستهلك في تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق.

وقال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الحكم جاء في ضوء الشكوى الواردة من أحد المستهلكين خلال شهر يوليو 2019 والمقيدة برقم 309467، تضرر فيها من قيامه بالتعاقد مع الشركة المشكو في حقها على شراء وحدة عقارية (شاليه) خلال عام 2013، على أن يتم التسليم خلال عامين من تاريخ التعاقد، وسدد كامل ثمن الوحدة المتعاقد عليها إلا أنه لم يتم تسليمه الوحدة حتى لجوئه بالشكوى للجهاز، بالإضافة إلى قيام المشكو في حقه برفع سعر الوحدة المتعاقد عليها من تلقاء نفسه ومطالبته الشاكي بسداد مبالغ إضافية بخلاف المنصوص عليها بالتعاقد.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه قد تم مباشرة التحقيق في الشكوى وإجراء محاولات مع المشكو في حقه لإنهاء الشكوى وديًا دون استجابة من جانبه، وفي ضوء عدم التزام الشركة بإزالة أسبابها، عرض الأمر على مجلس إدارة الجهاز الذي قرار إلزام المشكو في حقه برد المبلغ المدفوع من الشاكي، مضافًا إليه فائدة البنك المركزي دون أية تكلفة إضافية على الشاكي.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الشركة لم تلتزم بتنفيذ قرار مجلس الإدارة خلال الأجل الممنوح لها، ما حدا بالجهاز لإحالة الأوراق إلى النيابة العامة (نيابة قسم أول مدينة نصر) بتاريخ 1/9/2019، والتي أحالتها بدورها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية وقيدت الأوراق برقم 102 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة، والتي قضت بالبراءة غيابيًا، إلا أن الحكم لم يلق قبولًا لدى نيابة الشئون المالية والتجارية، فقامت بالطعن عليه بالاستئناف أمام الدائرة الأولى جنح مستأنف بمحكمة القاهرة الاقتصادية والتي قيدت الأوراق برقم 145 لسنة 2020 جنح مستأنف، وأصدرت حكمها بقبول استئناف النيابة العامة وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بحبس المستأنف ضدهما كل من هشام عبدالراضي عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شركة "جولف بارك" للمنشآت السياحية، وإسحق إبراهيم سعد، المدير المسئول عن الشركة لمدة سنة مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية لمخالفتهما المواد أرقام 1، 9، 25، 52، 56، 641، 65، 66، 73، 74، 75 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والمادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والمادة 3361 من قانون العقوبات.

وأهاب الجهاز بشركات التطوير العقاري ضرورة الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ومراعاة الدقة في الإعلانات الصادرة عنها بشأن المشروعات، والالتزام بكل الشروط ومواعيد التسليم والمواصفات والرسومات الهندسية.

كما دعا الجهاز كل المستهلكين للتوجه بشكواهم إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتساب 01281661880، أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أو التطبيق الإليكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.

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