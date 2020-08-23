«السياحة العالمية» تشيد بإجراءات مصر لاستئناف الحركة السياحية

أشاد زوراب بولوليكاشيفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، بجدية التدابير الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها الحكومة المصرية لاستئناف الحركة السياحة إلى مصر، كما أثنى على التزام الفنادق بتطبيق هذه الإجراءات بصورة سليمة، جاء ذلك خلال جولته بمدينة الغردقة، لتفقد ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية المعتمدة في الفندق الذي يقيم به.يأتى ذلك في إطار الزيارة الحالية للأمين العام للمنظمة في مصر، والتي بدأت أمس السبت، بناء على الدعوة الرسمية التي تلقاها من الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، حيث تعتبر هذه الزيارة أول زيارة للأمين العام للمنظمة خارج أوروبا منذ أزمة فيروس كورونا المستجد، واستئناف السفر والطيران في إسبانيا