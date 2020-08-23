الجراح المكلف بعلاج «محمود سمير»: نحضر لأفضل جراحة للسمنة على الإطلاق

أكد الدكتور خالد جودت، أستاذ جراحة السمنة المفرطة بكلية الطب جامعة عين شمس، بدء علاج المريض "محمود سمير"، من مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، الذي يعاني من السمنة المفرطة، إذ يبلغ وزنه 275 كليوجراما، بعد تكليفه بإجراء الجراحة من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تنفيذا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاجه على نفقة الدولة، عقب اطلاعه على حالة المواطن الذي كان يعمل خبازا بأحد الأفران، وفقد عمله نظرا لعدم قدرته على الحركة بسبب الزيادة المرضية في وزنه، حيث تم نقله بسيارة إسعاف مجهزة إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة للعلاج اليوم.وأوضح جودت، بعد مناظرة المريض محمود سمير، اليوم، عقب وصوله مستشفى دار الشفاء، أنه يعاني من مرحلة السمنة الفائقة المرضية، وهي تمثل أعلى درجات السمنة، وتسمى السمنة الفائقة الثلاثية، نظرا لأن وزنه بلغ 275 كيلوجراما مع طول 165 سم، ويرتبط بتلك المرحلة عدة أعراض، من بينها توقف التنفس أثناء النوم، وانقطاع النفس مع المجهود، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي لبلوغ المريض محمود هذا الوزن هو الإفراط في تناول الأطعمة، حيث كان يعمل في فرن خبز، مؤكدا أن المريض يعاني أيضا من ارتجاع المرئ، والحموضة المستمرة، وتآكل المفاصل وآلام بالظهر.وأشار إلى أن السمنة الفائقة الثلاثية التي يعاني منها محمود تمثل خطورة كبيرة على حياته، ويجب التدخل الجراحي لإنقاذه، حيث سيخضع لإجراء تحويل المعدة المعدل بالمنظار.وعن خطة العلاج، أوضح أن المرحلة الأولى تنقسم إلى قسمين، أحدها عرض المريض على استشاري التخدير والرعاية المركزة لتحديد خطة التخدير التي تتناسب مع وزنه، والخطوة الأخرى في تلك المرحلة تعتمد على إنقاص وزنه بأساليب غير جراحية عن طريق الأدوية والنظم الغذائية الصارمة، وتبدأ المرحلة الثانية بعد عدة أسابيع وإنقاص بعض الوزن، حيث يتم إجراء جراحة تحويل المعدة المعدل بالمنظار، مؤكدا أنها أفضل جراحة للسمنة على الإطلاق، وتتميز بإدخال تعديلات كثيرة عليها لضمان انخفاض ملحوظ في الوزن، مع عدم العودة لزيادة الوزن مرة أخرى، ما يجعلها تحقق أفضل نتائج خسارة الوزن على المديين القريب والبعيد مقارنة بكل أنواع الجراحات الأخرى للسمنة.وتابع أن المرحلة الثالثة هي إدخال المريض الرعاية المركزة عدة أيام عقب الانتهاء من الجراحة، أما المرحلة الرابعة فتعتمد على تعليم المريض التغذية السليمة والعلاج الطبيعي، والتدريب على الحركة، ويستغرق ذلك عدة أسابيع سوف يقضيها بالكامل بالمستشفى دون مغادرته.وتوقع الجراح خالد جودت أن يفقد المريض 20 كيلوجراما في أول 30 يوما عقب إجراء جراحة تحويل المعدة المعدلة، فيما توقع انخفاض وزنه 60 كيلوجرام خلال 6 أشهر.وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد قرر علاج المواطن محمود سمير، من المحلة الكبرى، على نفقة الدولة، فور علمه بحالته التي أفقدته عمله، فيما أعرب المواطن عن سعادته، مؤكدا أن القرار أعاد له الأمل مرة أخرى، بعد أن فقد القدرة على الحركة وكل السبل لإيجاد وسيلة طبيعية للعمل لينفق من دخلها على أسرته المكونة من ٥ أفراد.