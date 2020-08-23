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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الكهرباء»: عمليات التطوير أدت لتطوير الخدمة وتخفيف الأعطال

الأحد 23/أغسطس/2020 - 11:06 م
أيمن حمزة
أيمن حمزة
هدير شعراوي
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قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن عمليات تطوير شبكات الكهرباء التى تمت منذ عام 2015 أثمرت عن تطوير أداء الخدمة وتخفيف حدة الأعطال الكهربائية.

وأضاف "حمزة" في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن فترات انقطاع الكهرباء سجلت انخفاضا ملحوظا بفضل تطوير شبكة التوزيع.

وأشار إلى أن عمليات التطوير لم تتوقف مطلقا باستثناء فقط لحالات تدشين أعمال فى مناطق معينة؛ لتستكمل مسيرتها بعد انتهاء هذه المشاريع.

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