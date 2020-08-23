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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«أحوال»: اكتشاف حقل البحر الأسود لن يؤثر على تركيا كما يأمل أردوغان

الأحد 23/أغسطس/2020 - 03:11 م
أردوغان
أردوغان
إسراء صلاح الدين
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أكد موقع "أحوال" التركي، أن اكتشاف حقل غاز تركي قبالة سواحل البحر الأسود، الذي أعلن عنه الرئيس رجب طيب أردوغان، لن يكون له تأثير اقتصادي كبير كما تأمل الحكومة التركية.

وتابع أن بعض المحللين ما زالوا متشككين من هذا الاكتشاف، مؤكدين أن الاكتشاف ليس كبيرًا من أجل إصلاح أوضاع تركيا المالية أو تحويلها لمركز إقليمي للطاقة، كما يروج أردوغان.

وقال أولريش لوختمان، رئيس أبحاث الصرف الأجنبي في كومرتس بنك، إن هذا الاكتشاف يمثل أخبارًا إيجابية بالنسبة لتركيا، ولكن ليس مغير اللعبة كما يتوقع رجال أردوغان.

وتابع أن المستثمرين يبدون متشككين بشأن التأكيد على أن الاكتشاف سيقضي على عجز الحساب الجاري لتركيا.

بينما وصف نيت شينكان، مدير الأبحاث الخاصة في فريدوم هاوس ومقرها واشنطن، اكتشاف الغاز بأنه صغير نسبيًا، فهو لن يلبي سوى 40% فقط من الاحتياطيات المتوقعة البالغة 800 مليار متر مكعب، وفقًا لما صرح به مصدر تركي مطلع لرويترز.

وحذر خبراء آخرون من أن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى عقد من أجل استخراج الغاز من البحر الأسود، وسيتطلب المشروع مليارات الدولارات من الاستثمار لبناء البنية التحتية للإنتاج والإمداد، وهو ما تفتقر له تركيا في الوقت الحالي.

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