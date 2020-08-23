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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

جون ترافولتا يحيي ذكرى زوجته الراحلة بفيديو رقص مع ابنته

الأحد 23/أغسطس/2020 - 03:19 م
النجم الأمريكي، جون
النجم الأمريكي، جون ترافولتا
وكالات
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قرر النجم الأمريكي، جون ترافولتا، إحياء ذكرى زوجته الراحلة، الممثلة الأمريكية، كيلي بريستون، بطريقة مختلفة هي الرقص.

وشارك ترافولتا مقطعا مصورا له عبر حسابه على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، والذي يرقص فيه مع ابنته "إيلا" على شرف زوجته الراحلة.

وكتب جون ترافولتا: "إبنتي ايلا وأنا نرقص لذكرى والدتها، واحدة من أكثر الأشياء التي تحبها كيلي، الرقص معي".

وتوفيت الممثلة الأمريكية كيلي بريستون، التي ظهرت في أفلام من بينها (جيري ماجواير) و(توينز)، عن 57 عاما، بعد معركة مع سرطان الثدي لمدة عامين تقريبا، حسبما أعلن زوجها الممثل جون ترافولتا في منشور على موقع "إنستجرام" يوم 12 يوليو.

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