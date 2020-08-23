جون ترافولتا يحيي ذكرى زوجته الراحلة بفيديو رقص مع ابنته

قرر النجم الأمريكي، جون ترافولتا، إحياء ذكرى زوجته الراحلة، الممثلة الأمريكية، كيلي بريستون، بطريقة مختلفة هي الرقص.وشارك ترافولتا مقطعا مصورا له عبر حسابه على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، والذي يرقص فيه مع ابنته "إيلا" على شرف زوجته الراحلة.وكتب جون ترافولتا: "إبنتي ايلا وأنا نرقص لذكرى والدتها، واحدة من أكثر الأشياء التي تحبها كيلي، الرقص معي".وتوفيت الممثلة الأمريكية كيلي بريستون، التي ظهرت في أفلام من بينها (جيري ماجواير) و(توينز)، عن 57 عاما، بعد معركة مع سرطان الثدي لمدة عامين تقريبا، حسبما أعلن زوجها الممثل جون ترافولتا في منشور على موقع "إنستجرام" يوم 12 يوليو.