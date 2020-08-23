السيطرة علي حريق بمخزن للأدوات الكهربائية بشبين القناطر

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، من السيطرة علي حريق نشب بمخزن للأدوات الكهربائية بمنطقة الدلتا بشبين القناطر.وتلقي اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا بنشوب حريق بمخزن للأدوات الكهربائية بمنطقة الدلتا بشبين القناطر، وتم إخطار الحماية المدنية والتي دفعت بسيارتين وتمت السيطرة علي الحريق.ورجحت المعاينة الأولية أن سبب الحريق نشوب ماس كهربائي ولا يوجد خسائر في الأرواح، ومن جانبه شكل اللواء خالد المحمدي، رئيس مدينة شبين، لجنة لمعاينة المخزن والتأكد من سلامة التراخيص الخاصة به ولتقدير حجم الخسائر والمتضررين.