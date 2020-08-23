بالأسماء.. إصابة 9 فى انقلاب «ميكروباص» فى بنى سويف

أصيب 9 أشخاص، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.وانتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين هم:" شيرين شحاته عبد المنعم،32 سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وسما حسن صبري، سنتين، مصابة بجروح وكدمات متفرقة، وندى علاء عبد الكريم، 12 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر، ونجلاء محمد أحمد، 30 سنة، مصابة بخلع بالذراع الأيمن.كما نقلت سيارات الإسعاف آسيا محمد أحمد، 11 سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة، ويوسف ناصر محمد، 30 سنة، مصابا بجروح وكدمات متفرقة، وأحمد صابر تهامي، 34 سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد عبد المحسن عبد الرحيم، 34 سنة، مصابا بجروح وكدمات متفرقة، وعبد الرحيم حسن عبد الرحيم،25 سنة، مصابا بجروح وكدمات متفرقة، وجميعهم مقيمون بمركز دير مواس بمحافظة المنيا.وتبين من التحريات الأولية للحادث أن السيارة كانت متجهة من المنيا إلى القاهرة، واختلت عجلة القيادة في يد السائق مما أدى إلى انقلابها ووقوع الحادث، الذي أسفر عن إصابة 9 أشخاص ورفض 4 آخرين نقلهم إلى المستشفى.و تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج، اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.