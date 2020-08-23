أبوشقة: كل القوانين فى مصلحة الكادحين خرجت من حكومات الوفد

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن التاريخ سجل المواقف الوطنية لزعماء الحزب المؤسسين سعد زغلول، ومصطفى النحاس، وفؤاد سراج الدين.وأوضح أبوشقة، أن الزعماء الثلاثة علّمونا الوطنية الحقيقة وكيفية التضحية من أجل الوطن وكان منها الوقف في وجه القصر وتحقيق الاستقلال التام للوطن، مؤكدًا أن جميع القوانين التي تصب في صالح الطبقات الكادحة العمال والفلاحين ومجانية التعليم خرجت جميعها من حكومات الوفد.وأشار أبوشقة، إلى أن سعد باشا زغلول قاد ثورة 1919 بمنتهى الحنكة والمهارة والسياسية، وأدار هذه المعركة الوطنية بشكل يؤرخ له المؤرخون حتى الآن، موضحًا أنها (الثورة) شهدت مشاركة جميع أطياف الشعب المصري البشاوات وأصحاب "الجلاليب" الزرقاء والفلاحين والعمال وخروج المرأة المصرية لأول مرة وسقط منهن شهداء في مسيرة تحقيق الاستقلال الوطني.وأكد رئيس الوفد، أن المؤرخين يؤرخون لثورة 1919 لأنها ثورة شعبية كان هدفها مصلحة الوطن واندلعت لهذا السبب فقط، وليس لأي مطلب آخر كما يحدث في بقية الثورات، لذلك فإنها تعني "زعامة زعيم وإرادة أمة".