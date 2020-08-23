جمال عوض: نعمل على تحسين بيئة استثمار أموال التأمينات

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الهيئة تضع مدونة سلوك وظيفي للعاملين في الهيئة والمحاسبة، في ضوء قواعدها وضوابطها، كما يتيح من خلالها منصة داخلية للعاملين، وفتح باب الاقتراحات والأفكار.ولفت "عوض" خلال مؤتمر الإعلان عن الاستراتيجية الجديدة للمعاشات، إلى أن الهيئة تسعى لتحقيق الاستدامة المالية وتحسين بيئة الاستثمار للتأمينات، والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية واستغلال أموال التأمينات في مشروعات كثيفة العمالة لمساعدة الدولة في حل مشكلة البطالة واستثمار أموال التأمينات استثمار أمثل.وأوضح عوض أن صناديق المعاشات تنقل الدول في العالم إلى مناطق متطورة اقتصاديا، وهي قاطرة التنمية لأي دولة، معربا عن أمنيته في الوصول إلى هذا المستوى مع تنفيذ هذه الرؤية خلال الفترة المقبلة.وأضاف أن هناك إصلاحات ستتم ويلمسها أصحاب المعاشات قريبا، منها حل مشكلة المدد التأمينية خلال الفترة القليلة المقبلة، وسيتم الإعلان عن خدمات وامتيازات جديدة خلال الأسابيع المقبلة.ولفت إلى أن تدريب العاملين من أهم الأولويات، مضيفا أن الهيئة تعاني من العجز، وأن الميكنة ليست بالضرورة تخفيض عدد الموظفين وفي حالة تنفيذ الرؤية سيتم الاحتياج إلى العاملين لإدخال ومراجعة البيانات.