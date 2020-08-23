حصر لمحطات تقوية المحمول فى الدقهلية لتقنين أوضاع المخالف منها

طالب الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية بعمل حصر شامل لجميع محطات تقوية شبكات المحمول التي أقامتها شركات المحمول بنطاق محافظة الدقهلية، وسرعة تقديم طلبات تقنين أوضاع للمحطات المخالفة منها من قبل الشركات التابعة لها وذلك حرصا على حقوق الدولة.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الدقهلية لمسؤولى شركات المحمول العاملة بالدقهلية، وتضم الشركات الأربع، وذلك بحضور اللواء عبد القادر النورى السكرتير العام، ومنال الغندور، السكرتير المساعد، ومسئولي إدارات المتابعة والشئون القانونية، وتيسير الأعمال بديوان عام المحافظةوأكد المحافظ خلال الاجتماع، على ان الدولة بكامل أجهزتها حريصة على تقديم الدعم اللازم لجميع شركات المحمول العاملة على أرض الدقهلية.ولفت " مختار" إلى أن هناك حقوقا للدولة واجب استيفاؤها وفقا للقانون، مشيرا إلى سرعة تقنين أوضاع المحطات المخالفة والتي نفذتها الشركات على عقارات مخالفة لتقوية لشبكات المحمول لتحسين مستوى الخدمة للمواطنين، وأكد المحافظ ضرورة التزام المحطات بالاشتراطات اللازمة من كل الجهات المختصة والحصول على الموافقات اللازمة منها.وكلف المحافظ مسئولي شركات المحمول بسرعة موافاة المحافظة على وجه السرعة بكشف مسلسل بالمحطات المخالفة، سواء كانت على عقارات مخالفة أو أراضي الفضاء بالمدن، أو أراض زراعية داخل القرى، وذلك لسهولة التعامل مع كافة المحطات، مؤكدا على حرص المحافظة على إزالة كافة المعوقات التي تمكن الشركات من ممارسة عملها، ولكن في إطار من القانون حرصا على حقوق الجميع.