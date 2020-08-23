«مكافحة كورونا»: ننتظر النتائج النهائية للعلاجات المستخدمة ضد الفيروس

قالت الدكتورة جيهان العسال، أستاذ الأمراض الصدرية ونائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن مصر بدأت مكافحة كورونا في مارس الماضي عبر العزل الطبي في المستشفيات على نقيض دول مثل أمريكا، حيث كانت لدينا رفاهية العزل في المستشفيات بسبب قلة عدد الإصابات، ولكن مع تزايد الإصابات لم يتم العزل سوى مع الحالات المتوسطة والشديدة، مع اعتماد "العزل المنزلي" للمصابين بدون أعراض، أو بأعراض بسيطة.جاء ذلك خلال ندوة علمية عُقدت عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، لمئات من الأطباء والصيادلة المصريين، وعدد من الأطباء المتواجدين في الولايات المتحدة، للحديث عن التشابهات والاختلافات في الإصابة بفيروس كورونا المستجد، واحتماليات الموجة الثانية للفيروس، وهي الندوة التي عُقدت تحت رعاية إحدى شركات الدواء العالمية.وأضافت "العسال"، أن أول تعديل للبروتوكول العلاجي المصري كان في أبريل، ومن بينها العزل في المدن الجامعية بإشراف طبي، موضحة أن أول 5 أيام يكون المريض بالمستشفى وقتها، نظرًا لأن قرابة 10% من الحالات كانت تنتقل من الحالات البسيطة للمتوسطة والحرجة.وأوضحت أن البروتوكول العلاجي تم تعديله في آخر شهر مايو الماضي، وهو البروتوكول العلاجي المستمر حتى الآن، وكانت الأعداد زادت جدًا، وبدأ "العزل المنزلي"، موضحة أنه يشترط لـ"العزل المنزلي" أن تكون الحالة أقل من 60 سنة، ودرجة حرارته أقل من 38، ومؤشرات أخرى.وأشارت إلى أنه لا يوجد آثار جانبية لدواء "الهيدروكسي كلورين" تجعلنا نخاف من استخدامه، طالما أن استخدامه يتم بشكل طبي سليم، موضحة أن قطاع الطب الوقائي يتابع حالات "العزل المنزلي".ولفتت إلى أن اللجنة في انتظار النتائج النهائية للعلاجات المستخدمة، وأن أي تحديث في البروتوكول العلاجي ستكون وفق تلك النتائج، مشيرة إلى أنه كان يتم تدريب أطباء وأطقم مستشفى العزل على مكافحة العدوى.