رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مكافحة كورونا»: ننتظر النتائج النهائية للعلاجات المستخدمة ضد الفيروس

الأحد 23/أغسطس/2020 - 11:37 م
جيهان العسال
جيهان العسال
فاتن خديوى _ سارة سعودى
طباعة
قالت الدكتورة جيهان العسال، أستاذ الأمراض الصدرية ونائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن مصر بدأت مكافحة كورونا في مارس الماضي عبر العزل الطبي في المستشفيات على نقيض دول مثل أمريكا، حيث كانت لدينا رفاهية العزل في المستشفيات بسبب قلة عدد الإصابات، ولكن مع تزايد الإصابات لم يتم العزل سوى مع الحالات المتوسطة والشديدة، مع اعتماد "العزل المنزلي" للمصابين بدون أعراض، أو بأعراض بسيطة.

جاء ذلك خلال ندوة علمية عُقدت عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، لمئات من الأطباء والصيادلة المصريين، وعدد من الأطباء المتواجدين في الولايات المتحدة، للحديث عن التشابهات والاختلافات في الإصابة بفيروس كورونا المستجد، واحتماليات الموجة الثانية للفيروس، وهي الندوة التي عُقدت تحت رعاية إحدى شركات الدواء العالمية.

وأضافت "العسال"، أن أول تعديل للبروتوكول العلاجي المصري كان في أبريل، ومن بينها العزل في المدن الجامعية بإشراف طبي، موضحة أن أول 5 أيام يكون المريض بالمستشفى وقتها، نظرًا لأن قرابة 10% من الحالات كانت تنتقل من الحالات البسيطة للمتوسطة والحرجة.

وأوضحت أن البروتوكول العلاجي تم تعديله في آخر شهر مايو الماضي، وهو البروتوكول العلاجي المستمر حتى الآن، وكانت الأعداد زادت جدًا، وبدأ "العزل المنزلي"، موضحة أنه يشترط لـ"العزل المنزلي" أن تكون الحالة أقل من 60 سنة، ودرجة حرارته أقل من 38، ومؤشرات أخرى.

وأشارت إلى أنه لا يوجد آثار جانبية لدواء "الهيدروكسي كلورين" تجعلنا نخاف من استخدامه، طالما أن استخدامه يتم بشكل طبي سليم، موضحة أن قطاع الطب الوقائي يتابع حالات "العزل المنزلي".

ولفتت إلى أن اللجنة في انتظار النتائج النهائية للعلاجات المستخدمة، وأن أي تحديث في البروتوكول العلاجي ستكون وفق تلك النتائج، مشيرة إلى أنه كان يتم تدريب أطباء وأطقم مستشفى العزل على مكافحة العدوى.

موضوعات متعلقة

الجزء الـ2 من الحركة القضائية أمام مجلس القضاء الأعلى.. غدا

أحمد موسى للإرهابي يحيى موسى: «هتتعدم.. فاكر نفسك هتفضل هربان»

«قبلة سببت له أزمة مع بليغ حمدي».. أزمات في حياة سمير صبري

توجيهات حكومية بميكنة صرف المعاشات بجميع مكاتب التأمين

الصور

image description

إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

كورنيش إسكندرية وكورونا «إيد واحدة»

image description

القمة 120.. الزمالك يكسر كبرياء الأهلي بالثلاثة

image description

تسجيل الطلبة في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

«الطمع أعماه».. متضررو عقار قصر النيل المنهار يطالبون بالتعويض ومحاسبة المتسبب

الأكثر قراءة

45 طالبًا «يحبسون» مدرّسهم فى أسيوط

وزير الأوقاف: 3 فئات تسقط عنها صلاة الجمعة في زمن الوباء

منع عبدالله رشدي من الخطابة وإحالته لباحث دعوة

متحدث الري يكشف تطورات مفاوضات سد إثيوبيا ومنسوب الفيضان

إنفوجراف

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

أيام زمان

«عندنا 30 جارية حبشية وتركية»: اعترافات ماجدة عن عائلتها وأفلامها

أبكى عبد الناصر وانتزع اعترافًا نادرًا من يوسف شاهين.. زاوية مختلفة من حياة شكري سرحان

اتُهمت في قضية «الآداب الكبرى».. مآسي حياة ميمي شكيب في حياتها وبعد موتها

اعترافات محمد خان: اتهموني بالجنون بسبب محمود حميدة والوسط الفني خذلني

نجم الساعة

المتقدمون للبرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة يتحدثون لـ«الدستور»

منوعات

«موت 19» تمثال يجسد بطولة الأطباء في مواجهة كورونا (فيديو)

تعلمت تصميم الملابس وفتحت مصنعًا.. حكاية حنين في عالم الموضة

3 مطهرات طبيعية لقتل الجراثيم بفاعلية

6 أخطاء تقلل العمر الافتراضى للسيارة

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لا أحتمل القهر النائم فى فراشكم وله تسجدون «1»
عمرو خالد
لماذا كتب الله على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الانتقام؟ «1»
ماجد حبته
منظمة إرهابية تبحث عن رئيس!
ماجد حبته
كذبة قطرية إسرائيلية قديمة
المزيد

الثقافة

«سيلاس» ينظم محاضرة حول «كوفيد وشبح ميشيل فوكو»

«دفاتر الوراق».. رواية جديدة لجلال برجس عن «العربية للنشر»

«التنسيق الحضاري» يحسم الجدل: عقار قصر النيل المنهار ليس تراثيًا

محمود عبد الشكور يناقش «كنت شابا في الثمانينيات» بالنيل الثقافية