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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أول تعليق من محافظ كفرالشيخ عن دفع مواطن 33 مليون جنيه للتصالح

الأحد 23/أغسطس/2020 - 02:04 م
جمال نورالدين
جمال نورالدين
عمرو الشامي
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قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إن المبلغ الذي دفعه أحد المواطنين ويدعى "ع. م" وقيمته 33 مليون جنيه، كقيمة إجمالية للتصالح على مخالفات البناء هو أعلى قيمة تصالح تم دفعها في تاريخ المحافظة منذ بدأ العمل بقانون التصالح وحتى الأن، وذلك في أول تعليق لمحافظ الإقليم عن الواقعة.

وأضاف المحافظ خلال حديثه لـ"الدستور"، أن المواطن المذكور يعد من أشهر العاملين في مجال المقاولات في المحافظة، وهو دفع هذا المبلغ للتصالح عن مخالفات 9 أبراج سكنية، وقام بتوريد المبلغ بالمركز التكنولوجي التابع لمدينة كفر الشيخ.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى الإقبال الشديد على المراكز التكنولوجية، بعد تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء، مشيدًا بقرار مد فترة سداد جدية التصالح، وإعطاء فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين في التصالح لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وفقًا للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتا إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.

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