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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ملتقى علمى لأطباء مصر وأمريكا استعدادًا لموجة كورونا الثانية

الأحد 23/أغسطس/2020 - 02:15 م
أشرف حاتم
أشرف حاتم
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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ترأس الدكتور أشرف حاتم، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزير الصحة والسكان الأسبق، ندوة علمية عُقدت عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، لمئات الأطباء والصيادلة المصريين، وعدد من الأطباء المتواجدين في الولايات المتحدة، للحديث عن التشابهات والاختلافات في الإصابة بفيروس كورونا المستجد، واحتماليات الموجة الثانية للفيروس، تحت رعاية إحدى شركات الدواء العالمية.

شارك في "الندوة"، عدد من الخبراء والمتخصصين بمجال مكافحة فيروس كورونا، والصيادلة، والأطقم الطبية، وهي الندوة التي تحدث خلالها الدكتورة جيهان العسال، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس ونائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، والدكتور زياد مطر، استشاري أمراض الرئة والصدر في مستشفيات أورلاندو هيلث في الولايات المتحدة.

قال الدكتور أشرف حاتم، إن فيروس كورونا هو حالة للطوارئ الصحية حول العالم، وله أولوية قصوى بمجال الصحة حاليًا، ومن ثم من الواجب على الأطقم الطبية تحديث معارفهم بصفة دائمة عن الفيروس، وكيفية مواجهته، والعلاج، والوقاية منه.

وقال الدكتور رياض أرمانيوس، العضو المنتدب لإحدى الشركات الوطنية، إن الندوة تعقد في وقت تتزايد فيه مخاوف وجود موجة ثانية مقبلة لفيروس كورونا في مصر، بعدما يُعتقد أن تلك الموجة وصلت بالفعل للولايات المتحدة والعالم، ما يعد بمثابة اختبار للنظام الصحي.

وأكد، خلال كلمته بالندوة العلمية، على توفير العلاجات التي تساعد الأطباء على علاج المرضى، لأنهم بصحبة الصيادلة والتمريض والأطقم المعاونة لهم خط الدفاع الأول في مواجهة الفيروس، مشيرًا إلى أن "إيفا" عملت على 3 أدوية مضادة للفيروسات لمواجهة "الفيروس".

وأشار أرمانيوس، إلى أن النتائج لاستخدام تلك الأدوية جيدة للغاية حول العالم، مثل دواء "رمديسيفير إيفا فارما"، الذي صدَّرت شركته منه كميات لبلدان مختلفة، وجاءت ردود الفعل إيجابية للغاية؛ فالدواء توافر لدول من آسيا من الفلبين، ودول في الكاريبي مثل بنما، ودول إفريقية، وأخرى أوروبية، ونتائجه طيبة للغاية.

ولفت إلى أهمية حرص الأطقم الطبية على معرفة كل ما هو جديد في مجال مكافحة الفيروس، لأن المواجهة لا تتم عن طريق الدواء الجيد فقط، مشيرًا إلى أن العالم أصبح أكثر جاهزية لمواجهة جائحة كورونا بموجتها الثانية، سواء عبر الخبرات المكتسبة في العلاج، أو أدوية فعالة في مواجهة الفيروس.
ملتقى علمي لأطباء
ملتقى علمي لأطباء

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