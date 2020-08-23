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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط عدد من المحكوم عليهم فى قضايا بدمياط

الأحد 23/أغسطس/2020 - 02:14 م
حملة أمنية
حملة أمنية
حسام فهمي
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استهدفت حملة أمنية مكبرة بقيادة الرائد رامي العشري، رئيس مباحث قسم أول دمياط، والنقيب مينا لبيب، معاون مباحث قسم أول دمياط، والنقيب علي منصور وفريق من رجال مباحث القسم منطقة ميدان سرور بدمياط، حيث تم ضبط العديد من المخالفات وقد تم القبض على بعض المحكوم عليهم.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المطلوبين على ذمة أحكام قضائية وتم تحرير محضر شرطي بالحملة تمهيدًا لعرض المتهمين على النيابة العامة.

ومن المقرر شن عدة حملات مماثلة لفرض السيطرة والأمن في الشوارع.

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