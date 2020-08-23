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محمد العسيري

منوعات

3 مطهرات طبيعية لقتل الجراثيم بفاعلية

الأحد 23/أغسطس/2020 - 02:03 م
قتل الجراثيم
قتل الجراثيم
وكالات
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قد تكون المطهرات الطبيعية بديلًا مناسبًا لاستخدام المنظفات المنزلية التي تحتوي على مواد كيميائية قوية، سواء كنت قلقا بشأن المخاطر الصحية المحتملة أو التأثير البيئي.

وفي الواقع، يمكن أن تكون المطهرات الطبيعية والنباتية فعالة مثل المواد الكيميائية، إذا تم استخدامها بشكل صحيح، ومع ذلك، تميل الخيارات الطبيعية أيضا إلى العمل بشكل أبطأ من المطهرات الكيميائية، لذلك يجب أن يظل السطح رطبا بالمحلول لفترة أطول من أجل قتل الجراثيم بشكل فعال.

1. الكحول:
يقول أندريه تاديك، عالم الأدوية والمهندس في Emergent BioSolutions، إن الكحول هو أحد أكثر البدائل فعالية للمطهرات الكيميائية.

ويقتل الكحول الجراثيم عن طريق تكسير جدرانها الخلوية، ولكنه لا يكون فعالا إلا عند استخدامه بتركيز عال بما يكفي، نحو 60% أو أكثر.

وتحتوي العديد من المنظفات الشائعة، مثل معقم اليدين ومناديل التنظيف والمطهرات الأخرى للفيروسات، على 60% على الأقل من الكحول.

ويمكنك صنع محلول كحول مطهر في المنزل عن طريق الجمع بين جزأين من كحول الأيزوبروبيل المحمر مع جزء واحد من الماء وانتظر لمدة 30 ثانية على الأقل قبل بدء استخدام المحلول في التنظيف.

2. بيروكسيد الهيدروجين:
بيروكسيد الهيدروجين ليس فعالا بنفس قدر بعض المطهرات الكيميائية، مثل المبيض، لكنه يقتل الفيروسات والبكتيريا بشكل فعال، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض (CDC).

3 - الماء الساخن:
يمكن أن تقتل المياه الساخنة البكتيريا والفيروسات بشكل فعال، ولكن يجب أن تكون درجة حرارة الماء 140 إلى 150 درجة فهرنهايت على الأقل، وفقا لمنظمة الصحة العالمية (WHO).

وغالبا ما يستخدم الماء المغلي عند درجة حرارة 212 فهرنهايت لقتل مسببات الأمراض عند طهي الطعام أو إعادة تسخينه.

وبالطبع، الماء الساخن أفضل عندما يقترن بالصابون أو مطهر آخر، كما هو الحال عند غسل الأطباق أو الملابس ووجدت دراسة نشرت عام 2010 في المكتبة العامة للعلوم أن الماء الدافئ عند حوالي 130 درجة فهرنهايت لم يكن فعالا في قتل الفيروسات من تلقاء نفسه، ولكن إضافة عامل مؤكسد قوي، مثل المبيض، عطل الجينوم الفيروسي بما يكفي لمنعه من الانتشار.

وعندما يتعلق الأمر بتطهير ملابسك، اغسلها عند درجة حرارة لا تقل عن 140 درجة فهرنهايت.

ويساعد المجفف أيضًا على قتل الجراثيم حيث تتراوح درجة حرارته من 135 إلى 150 درجة فهرنهايت.

ولا تحاول غسل يديك أو جسمك بالماء عند درجة الحرارة هذه، حيث قد يؤدي ذلك إلى حرق أو تهييج بشرتك.

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