44 محاميًا إيرانيًا يطالبون المعتقلين السياسيين بإنهاء إضرابهم عن الطعام

طالب 44 محاميًا في إيران، أمس السبت، المدافعة الإيرانية البارزة عن حقوق الإنسان نسرين ستودة ومعتقلين سياسيين آخرين بإنهاء إضرابهم عن الطعام وتجنب تعريض حياتهم للخطر.وطالب المحامون في بيان صدر عنهم، بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وسط جائحة كورونا، معتبرين أن هذا "مطلب منطقي وإنساني وقانوني".كما حثوا على استمرار منح الإجازات للسجناء في خضم الجائحة، لكنهم انتقدوا استثناء المعتقلين والسجناء السياسيين من ذلك.وكانت المحامية نسرين ستودة، قد أعلنت منذ 11 أغسطس، أنها بدأت إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على ظروف الاحتجاز في السجون الإيرانية.وأثار تفشي فيروس كورونا على نطاق واسع في إيران والتقارير عن إصابة السجناء السياسيين بالفيروس القاتل مخاوف بشأن سلامتهم.