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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنوفية يفتتح مدرسة للتعليم الأساسى بـ6 ملايين جنيه

الأحد 23/أغسطس/2020 - 02:09 م
إبراهيم أحمد أبوليمون
إبراهيم أحمد أبوليمون
ولاء القاضى
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افتتح اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، ظهر اليوم، مدرسة السلام للتعليم الأساسي الجديدة بإجمالي 11 فصلا دراسيا وبتكلفة 5 ملايين و809 آلاف جنيه بقرية زوير بشبين الكوم، في إطار خطة المحافظة للتوسع في إنشاء العديد من المدارس وتطوير ورفع كفاءة العملية التعليمية.

وأزاح المحافظ الستار عن اللوحة التذكارية للمدرسة وسط أجواء احتفالية من أهالي القرية، وأشاد بحجم الأعمال والتجهيزات المبذولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية، كما تفقد بعض الفصول الدراسية للاطمئنان على مدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب خلال العام الدراسي 2021، ووجه القائمين على العملية التعليمية بالحفاظ على كفاءة المدرسة باعتبار التعليم السبيل نحو تقدم البلاد ورفعته.

وأوضحت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، أن إجمالي عدد المدارس التي تم تسلمها ابتدائيًا من 17-2019 حتى الآن 38 مدرسة بعدد 546 فصلا دراسيا، وبقيمة تعاقدية بلغت 168 مليون جنيه، مشيرة بأن المدارس التي ستدخل الخدمة هذا العام الدراسي 2020-2021، 20 مدرسة بإجمالي 263 فصلا دراسيا بقيمة تعاقدية 94 مليونا و700 ألف جنيه، وتم دخول 18 مدرسة ضمن خطة العام الدراسي 2019-2020 بعدد 283 فصلا دراسيا بقيمة تعاقدية 73 مليونا و445 ألفا.

ومن جهته، أكد محافظ المنوفية حرصه على تطوير ورفع كفاءة العملية التعليمية من خلال التوسع في إنشاء العديد من المدارس، بما يعزز مكانة المنوفية في صدارة محافظات الجمهورية باعتبارها أولى المحافظات في نسبة التعليم، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بتطوير العملية التعليمية بكل عناصرها، سواء من ناحية الكوادر البشرية المؤهلة أو الأبنية والمعدات والمستلزمات المطلوبة لرفع كفاءة التعليم لبناء وطن قوى يعتمد على عقول أبنائه وسواعدهم في صنع حضارتهم.

إبراهيم أحمد أبوليمون
إبراهيم أحمد أبوليمون
إبراهيم أحمد أبوليمون
إبراهيم أحمد أبوليمون

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