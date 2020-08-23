تقديم مسلسل «3 أيام 4 ليالي» في ثلاثة أجزاء بأبطال مختلفين

انتهى المخرج أحمد خالد أمين، من معاينة أماكن تصوير مسلسل "3 أيام 4 ليالي"، فمن المقرر انطلاق تصويره مطلع شهر أكتوبر المقبل في مدينة السادس من أكتوبر."الدستور" علمت أن المسلسل سيتم تقديمه في 3 أجزاء مختلفة كل جزء 15 حلقة ولها أبطال مختلفون ويتابع حاليًا أحمد خالد أمين مع المؤلف إيهاب بليبل كتابة باقي حلقات العمل.يشار إلى أن أبطال الجزء الأول هم ميدو عادل ومحمود حافظ ودنيا ماهر وكريم عفيفي، أما الجزء الثاني من المسلسل فتم ترشيح لبطولته كل من درة وأروى جودة وأيتن عامر وهبة مجدي، وحاليًا تم عرض سيناريو العمل عليهم وينتظر المخرج أحمد خالد أمين موافقتهم.