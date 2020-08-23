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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تقديم مسلسل «3 أيام 4 ليالي» في ثلاثة أجزاء بأبطال مختلفين

الأحد 23/أغسطس/2020 - 02:09 م
كريم عفيفي
كريم عفيفي
أمير محمد خالد
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انتهى المخرج أحمد خالد أمين، من معاينة أماكن تصوير مسلسل "3 أيام 4 ليالي"، فمن المقرر انطلاق تصويره مطلع شهر أكتوبر المقبل في مدينة السادس من أكتوبر.

"الدستور" علمت أن المسلسل سيتم تقديمه في 3 أجزاء مختلفة كل جزء 15 حلقة ولها أبطال مختلفون ويتابع حاليًا أحمد خالد أمين مع المؤلف إيهاب بليبل كتابة باقي حلقات العمل.

يشار إلى أن أبطال الجزء الأول هم ميدو عادل ومحمود حافظ ودنيا ماهر وكريم عفيفي، أما الجزء الثاني من المسلسل فتم ترشيح لبطولته كل من درة وأروى جودة وأيتن عامر وهبة مجدي، وحاليًا تم عرض سيناريو العمل عليهم وينتظر المخرج أحمد خالد أمين موافقتهم.


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