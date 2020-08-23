وزير الأوقاف ينصح هؤلاء بالصلاة فى المنزل بأوقات النوازل

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن دورة تنمية المهارات القيادية جاءت خصيصا للأئمة والقيادات من شمال سيناء، لخلق كفاءة، مضيفًا: النبي في رحلة الهجرة اختار دليلا مشتركا بسبب الكفاءة وقدمة على الصحابة، وتظل الكفاءة هي الشرط الأساسي لتولي أي عمل قيادي.وأضاف خلال افتتاح دورة تنمية المهارات القيادية والإدارية للأئمة والإداريين لأبناء شمال سيناء لـ50 متدربًا من العاملين بالأوقاف: "الدورات مثل المفتاح، وعلى الإمام أن ينمي مهاراته".وتابع: "الأصل في الجمعة الوجوب، لكن في أوقات النوازل لكبار السن أن يصلي في منزله، والمصاب بكورونا له أن يصلي في منزله، وفي بعض المناطق المساجد لن تستوعب كل الناس".