رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الفيوم» تناقش مشكلة الصرف الصناعي وآليات إنقاذ بحيرة قارون

الأحد 23/أغسطس/2020 - 01:51 م
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري
الفيوم - زينب علاء
طباعة
عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة المشُكلة لدراسة الأثر البيئي لمشكلات الصرف الصحي والصناعي بمنطقة "كوم أوشيم" الصناعية، والإجراءات التي يمكن تطبيقها لإنقاذ بحيرة قارون، بحضور المحاسب محمد أبوغنيمة، سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد.

وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن اجتماع المحافظ اليوم، جاء تفعيلًا لقرارات اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1010 لسنة 2020 خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 16 أغسطس الجاري، بشأن المتابعة الدورية لجميع المحطات والوحدات المختصة بالتحكم في الصرف الصناعي للمنشآت بكل أنحاء الجمهورية، والذي تم خلاله الاتفاق على المرور على 14 محطة للصرف الصحي تستقبل الصرف الصناعي، منها محطة كوم أوشيم، وقيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتحديد المنشآت التي تقوم بالصرف الصناعي على شبكة الصرف الصحي بالمناطق الصناعية ومنها منطقة كوم أوشيم، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبمشاركة جهاز شئون البيئة ووزارة الصحة، بالتوازي مع المرور على باقي المحطات التي تستقبل الصرف الصناعي بالوجه البحري والفيوم.

وأكد محافظ الفيوم أهمية تضافر الجهود، حتى تؤدي اللجنة عملها على الوجه الأمثل في الوصول إلى حل متكامل لمشكلة الصرف الصحي والصناعي بمنطقة كوم أوشيم الصناعية، وذلك كخطوة هامة في الحفاظ على بحيرة قارون وتحقيق التوازن البيئي بالبحيرة، كونها تتمتع بأهمية سياحية واقتصادية كبيرة لأهالي المحافظة.

وشدد المحافظ على ضرورة إلزام مصانع كوم أوشيم بتوفيق أوضاعها، والالتزام بالاشتراطات البيئية والهندسية، مؤكدًا على ضرورة تطبيق القانون على الجميع، لافتًا إلى جهود التعاون المثمرة بين محافظة الفيوم ووزارة البيئة في الحفاظ على بحيرة قارون، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بإنقاذ بحيرة قارون وإعادة الحياة المائية إليها.

وكشف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، عن توجيهات المحافظ لسكرتير عام المحافظة، خلال الاجتماع، بعقد اجتماع آخر مع أعضاء اللجنة، لتحديد مهام ومسئوليات كل جهة، والجدول الزمني لتنفيذ المهام، وعرض تقرير بأعمال اللجنة على السيد المحافظ.

وتضم اللجنة في عضويتها كلًا من الدكتور عيد عيد الراجحي ممثلًا عن وزارة البيئة، والمهندس عويس سعيد مدير عام جهاز شئون البيئة بالفيوم، والأستاذة سميرة مرزوق مدير عام شئون البيئة، والدكتورة كلير بقطر مدير إدارة صحة البيئة، والأستاذ أحمد ابراهيم بمعامل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والأستاذ خالد عرفة مدير عام الصرف الصناعي بشركة مياه الفيوم، والأستاذ صالح أبو زيد بالإدارة المركزية لشئون البيئة بوزارة الصحة، إضافة إلى عدد من ممثلي مديرية الشئون الصحية، وجهاز شئون البيئة، وإدارة البيئة، وشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي.

موضوعات متعلقة

موفر للمياه.. السيسى يكلف بالبدء فى زراعة أرز «عرابى 3»

تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2020 اليوم.. التسجيل عبر بوابة الحكومة الالكترونية

تاج الدين: نتوقع زيادة إصابات كورونا فى هذه الفترة

الجزء الـ2 من الحركة القضائية أمام مجلس القضاء الأعلى.. غدا

الصور

image description

كورنيش إسكندرية وكورونا «إيد واحدة»

image description

القمة 120.. الزمالك يكسر كبرياء الأهلي بالثلاثة

image description

تسجيل الطلبة في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

«الطمع أعماه».. متضررو عقار قصر النيل المنهار يطالبون بالتعويض ومحاسبة المتسبب

image description

فرحة البحر في العين السخنة

الأكثر قراءة

الأهلي يؤجل تفعيل عقد مروان محسن.. وعودة وليد أزارو

الجزء الـ2 من الحركة القضائية أمام مجلس القضاء الأعلى.. غدا

«شكله قابض».. أبرز «قفشات» مدحت شلبي في القمة بعد الغياب الطويل

«الأرصاد»: ارتفاع الحرارة خلال أغسطس.. والرطوبة اليوم تصل لـ80%

إنفوجراف

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

أيام زمان

«صراع الألقاب».. قطيعة بين الزعيم ونور الشريف وخلافات بين إلهام ونادية

هل تخلى عادل إمام عن صديقه سعيد صالح؟

اعترافات «هنيدي» عن منافسته للزعيم وخوفه من حسن حسني وحلمه مع سعاد حسني

اعترافات سعيد صالح عن أفلام المقاولات والسجن وألحانه الخاصة

نجم الساعة

سقطة جديدة.. «الجزيرة» تسطو على فيديو لـ«الدستور»

منوعات

3 مطهرات طبيعية لقتل الجراثيم بفاعلية

6 أخطاء تقلل العمر الافتراضي للسيارة

كوب من الحليب المخمر يساعد في خسارة دهون البطن

أبرز أعراض نقص فيتامين B

مقالات الرأي
ماجد حبته
كذبة قطرية إسرائيلية قديمة
د.أحمد الخميسى
أدونيس.. مدافع التطبيع
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
اعتز بفنك.. بعيدًا عن دخلاء الفن!
د.كريمة الحفناوى
محنة كورونا والاقتصاد الإنتاجى
المزيد

الثقافة

«سيلاس» ينظم محاضرة حول «كوفيد وشبح ميشيل فوكو»

لم يكتمل.. فاروق حسني يكشف تفاصيل مشروع إنشاء متحف للفن الحديث بالفسطاط

«المناهج كساحة حرب.. أسرلة التعليم بالقدس» ندوة عبر «زووم» الأربعاء

محسن زايد: تتلمذت على يد صلاح أبو سيف منذ «الديابة»