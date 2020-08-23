«الفيوم» تناقش مشكلة الصرف الصناعي وآليات إنقاذ بحيرة قارون

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة المشُكلة لدراسة الأثر البيئي لمشكلات الصرف الصحي والصناعي بمنطقة "كوم أوشيم" الصناعية، والإجراءات التي يمكن تطبيقها لإنقاذ بحيرة قارون، بحضور المحاسب محمد أبوغنيمة، سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد.وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن اجتماع المحافظ اليوم، جاء تفعيلًا لقرارات اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1010 لسنة 2020 خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 16 أغسطس الجاري، بشأن المتابعة الدورية لجميع المحطات والوحدات المختصة بالتحكم في الصرف الصناعي للمنشآت بكل أنحاء الجمهورية، والذي تم خلاله الاتفاق على المرور على 14 محطة للصرف الصحي تستقبل الصرف الصناعي، منها محطة كوم أوشيم، وقيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتحديد المنشآت التي تقوم بالصرف الصناعي على شبكة الصرف الصحي بالمناطق الصناعية ومنها منطقة كوم أوشيم، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبمشاركة جهاز شئون البيئة ووزارة الصحة، بالتوازي مع المرور على باقي المحطات التي تستقبل الصرف الصناعي بالوجه البحري والفيوم.وأكد محافظ الفيوم أهمية تضافر الجهود، حتى تؤدي اللجنة عملها على الوجه الأمثل في الوصول إلى حل متكامل لمشكلة الصرف الصحي والصناعي بمنطقة كوم أوشيم الصناعية، وذلك كخطوة هامة في الحفاظ على بحيرة قارون وتحقيق التوازن البيئي بالبحيرة، كونها تتمتع بأهمية سياحية واقتصادية كبيرة لأهالي المحافظة.وشدد المحافظ على ضرورة إلزام مصانع كوم أوشيم بتوفيق أوضاعها، والالتزام بالاشتراطات البيئية والهندسية، مؤكدًا على ضرورة تطبيق القانون على الجميع، لافتًا إلى جهود التعاون المثمرة بين محافظة الفيوم ووزارة البيئة في الحفاظ على بحيرة قارون، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بإنقاذ بحيرة قارون وإعادة الحياة المائية إليها.وكشف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، عن توجيهات المحافظ لسكرتير عام المحافظة، خلال الاجتماع، بعقد اجتماع آخر مع أعضاء اللجنة، لتحديد مهام ومسئوليات كل جهة، والجدول الزمني لتنفيذ المهام، وعرض تقرير بأعمال اللجنة على السيد المحافظ.وتضم اللجنة في عضويتها كلًا من الدكتور عيد عيد الراجحي ممثلًا عن وزارة البيئة، والمهندس عويس سعيد مدير عام جهاز شئون البيئة بالفيوم، والأستاذة سميرة مرزوق مدير عام شئون البيئة، والدكتورة كلير بقطر مدير إدارة صحة البيئة، والأستاذ أحمد ابراهيم بمعامل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والأستاذ خالد عرفة مدير عام الصرف الصناعي بشركة مياه الفيوم، والأستاذ صالح أبو زيد بالإدارة المركزية لشئون البيئة بوزارة الصحة، إضافة إلى عدد من ممثلي مديرية الشئون الصحية، وجهاز شئون البيئة، وإدارة البيئة، وشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي.