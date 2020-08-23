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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 1000 لتر بنزين وسولار داخل «طلمبة رصيف» غير مرخصة ببني سويف

الأحد 23/أغسطس/2020 - 01:46 م
سولار
سولار
بنى سويف - محمد حفيظ
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وجّه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأحد، باستمرار وتكثيف جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا موجها بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى.

وذلك بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين،على خلفية قيام حملة تموينية بضبط "طلمبة" رصيف مخالفة "تقوم ببيع مواد بترولية بطريق بني سويف الفيوم زمام قرية بهبشين مركز ناصر، والتي كانت قد تم رصدها أثناء إحدى زيارات لجنة متابعة مستوى الخدمات والمرافق بالقرى التي وجه المحافظ بتشكيلها للوقوف على مستوى الخدمات، ومواجهة كافة صور التعديات والإشغالات المخالفة، ومواجهة كافة صور الغش التجاري، وإعداد تقرير بها للعمل على توفير الحلول والبدائل المناسبة حيالها.

حيث تم توجيه حملة أشرف عليها نادر شفيق مدير التجارة الداخلية بالمديرية، وبحضور على يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر، وعماد ناجي مدير إدارة تموين بناصر، وبالمعاينة تبين أن الطلمبة غير مرخصة ولا يوجد لدى صاحبها ما يفيد حصوله على ترخيص سواء من الهيئة العامة للبترول أو وزارة التموين لبيع سلع تموينية مدعمة، وعليه قامت اللجنة بالتحفظ على الكميات التي تم ضبطها داخل الطلمبة ( 500 لتر بنزين 80، و500 لتر سولار)، وتحرير محضر رقم 13193 جنح مركز ناصر، وإحالته لجهات التحقيق المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والمتبعة في هذا الصدد.

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