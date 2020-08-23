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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مقتل 3 من عصابة «حمادة الكو» في اشتباك مع الشرطة بقنا

الأحد 23/أغسطس/2020 - 01:46 م
حملة امنية
حملة امنية
مريم جبل وعمرو المزيدي
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لقى 3 عناصر إجرامية مصرعهم، اليوم الأحد، إثر تبادل لإطلاق النيران مع قوات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية فى محافظة قنا، من أعضاء عصابة يتزعمهم "حمادة الكو".

وشن قطاع الأمن العام حملة بمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن قنا مدعومين بمجموعات قتالية ومدرعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت ضبط العنصر الإجرامي "حمادة الكو"، عاطل 36 سنة مسجل سرقات، سابق اتهامه فى 33 قضية "قتل، سرقة بالإكراه، سلاح، مخدرات، ائتـلاف، ضرب، شروع فى قتل" ومقيم دائرة مركز نقادة، ولدى وصول القوات بادر ومعاونيه بإطلاق أعيرة نارية تجاههم.

وأحكمت القوات التعامل معه بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران وأسفر التعامل عن مقتل العنصر الإجرامي والعثور بجوار جثته على (بندقية آلية، و10 طلقات من ذات العيار -2 طربة حشيش) وكذا مقتل اثنين من معاونيه عاطل والسابق اتهامها فى قضية "سلاح نارى"، وعُثر بجوار جثته على بندقية آلية و7 طلقات من ذات العيار، وعاطل أخر سابق اتهامه فى قضية "سلاح أبيض" وعُثر بجوار جثته على بندقية آلية و8 طلقات من ذات العيار.

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