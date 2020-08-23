«الكاظمى»: قوة أمنية لفرض الأمن فى البصرة

وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، قوة عسكرية لملاحقة القتلة في محافظة البصرة وفرض الأمن، حسبما أعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي.وقال "الغانمي" خلال مشاركته في الجلسة الأمنية التي عقدت برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إن "هناك قوة توجهت لتنفيذ واجب اعتقال القتلة.وأضاف الغانمي، بحسب قناة العربية الإخبارية، سنلاحق المجرمين، وسنلقي القبض على القتلة خلال ساعات.ونفذت قوة أمنية كبيرة في الأيام الثلاثة الماضية وبإشراف ومتابعة ميدانية من قبل قائد شرطة محافظة البصرة اللواء عباس ناجي آدم لتنفيذ أوامر القبض بحق مطلوبين للعدالة في كل أنحاء المحافظة.وتأتي هذه العملية ضمن حملات تفتيش مستمرة بغية بسط الأمن والاستقرار في المحافظة.