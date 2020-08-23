مصرع طالبة صدمها قطار فى بنى سويف

لقيت طالبة مصرعها، اليوم الأحد، بعد أن صدمها قطار أمام كوبرى الشادر بمركز الواسطى، شمال محافظة بنى سويف.وانتقلت سيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتبين أن الجثة لطالبة، وتدعى "ندا. خ. ق" ١٥ سنة ومقيم بقرية الزاوية التابعة لدائرة المركز، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.