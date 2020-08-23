«سيلاس» ينظم محاضرة حول «كوفيد وشبح ميشيل فوكو»

ينظم معهد القاهرة للعلوم واﻵداب الحرة (سيلاس) محاضرة بعنوان "كوفيد والقوة.. استعادة شبح ميشيل فوكو"، وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق 26 أغسطس المحاضرة تبث "أونلاين" عبر صفحة المعهد.تأتي المحاضرة كنقاش جاد لربط أفكار الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو حول مفاهيم الطاقة الحيوية والسياسة الحيوية، بأزمة فيروس "كوفيد 19" المستجد وما لحقه من سياسات دولية تخص حياة الأفراد.في أوقات الأزمات الصحية العالمية، تكتسب أسئلة الطاقة الحيوية كثافة جديدة، ولذلك تحاول المحاضرة الإجابة على سؤال إلى أي مدى تعد أفكار ميشيل فوكو وجورجيو أغامبين وغيرهم من منظري السياسة الحيوية ذات صلة باللحظة الحالية؟وكيف يمكننا استجواب أو رفض نظرياتهم في الظرف الحالي؟ وما هي الأسئلة التي يمكن أن نطرحها، من وجهة نظرنا، إلى نظرية فوكو، وكيف سيرد فوكو إذا استدعاه من بين الأموات؟