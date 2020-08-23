«التعليم» تسلم كراسات المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوية «الدور 2»

يتسلم طلاب الثانوية العامة دور ثان الذين لم يجتازوا امتحان المواد غير المضافة للمجموع فى الدور الأول، اليوم الأحد، كراسات امتحان مواد التربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء والتربية الدينية، بالإضافة إلى كراسة امتحان اللغة العربية لطلاب المدارس الدولية.وأدى صباح اليوم طلاب الثانوية العامة دور ثان أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، حيث انطلقت لجنة الامتحان فى العاشرة صباحا ولمدة ساعتين، فيما تابعت غرفة عمليات امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة وصول أسئلة اللغة الأجنبية الثانية إلى لجان سير الامتحانات.ووصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثانى إلى 110900 طالب وطالبة، وعدد لجان السير إلى (351) لجنة على مستوى الجمهورية، كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM) وطلاب الثانوية العامة المكفوفين امتحان الدور الثاني.وشدد الدكتور رضا حجازى على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية فى لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.