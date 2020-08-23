محافظ قنا يأمر بانتداب طبيبين لوحدة الكلى الصناعية بأبوتشت

أمر اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا بانتداب ٢ أطباء هما الدكتور بلامون بولس والدكتور عماد درغام للعمل بوحدة الكلى الصناعية بمدينة أبوتشت، جاء ذلك استجابةً لشكوى المرضى خلال جولته بالوحدة لمتابعة انتظام سير العمل بها موجها بضرورة توفير كافة سبل الراحة لهم وأوضح المحافظ أن الوحدة تضم ٢١ ماكينة غسيل مجهزة لخدمة المرضى.كما تفقد الداودى المقر المؤقت لمستشفى أبوتشت العام، حيث زار قسم الاستقبال وغرف المرضى وقسم حضّانات الأطفال، واطمأن من المرضى على الخدمات المقدمة لهم، مؤكدًاحرص المحافظة على توفير خدمة طبية لائقة لأبناء المحافظة وضبط انتظام فرق الأطباء والتمريض.وتابع الداودى جولته بتفقد الأعمال الإنشائية بمستشفى أبوتشت العام والذى يجرى إحلاله وتجديده ضمن المشروع القومي لإحلال وتجديد ٣١ مستشفى عاما ومركزيا فى ١٤ محافظة على مستوى الجمهورية.واختتم المحافظ الجولة بمتابعة التجهيزات النهائية بمركز سمهود المتميز للخدمات الصحية للأم والطفل تمهيدا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه تم تطوير المركز ليقدم كافة خدمات طب الأسرة والطفل حيث يضم قسما للولادة وغرفة عمليات مجهزة وقسم للحضّانات به 5 حضّانات وعدد 16 سريرًا " 2 سرير عناية كهربائى – 2 تروللى هايدروليك – 12 سرير نصف فولر "، بالإضافة إلى غرفة للأشعة وغرفة للرعاية المتوسطة فضلا عن العيادات الخارجية مؤكدا أن المحافظة تسعى جاهدة لرفع كفاءة المنظومة الطبية وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.