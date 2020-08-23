«قنا»: رفع الكفاءة الإنتاجية لمحطة مياه «بخانس» في أبوتشت

أجرى اللواء أشرف الداودى محافظ قنا جولة تفقدية لمحطة مياه بخانس المرشحة بمركز أبوتشت، والتى تغذى مدينة فرشوط والقرى التابعة لها بهدف متابعة سير العمل بها، رافقه سحر صدقى عضو مجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.أكد "الداودى" خلال جولته أن المحطة نموذجية وتعمل بنظام الترشيح الفائق Ultra Filtration وهى الوحيدة على مستوى الجمهورية من محطات هذا النوع التى تعمل بطاقة ٤٠٠ لتر ثانية، مضيفا أنه يتم التحكم فى إدارة وتشغيل المحطة بنظام إلكتروني وفور حدوث أى عطل أو تغيّر فى خواص المياه يتم تشغيل الإنذار تلقائيا.ووجه "الداودى" فريق العمل بالمحطة بضرورة الالتزام بإجراءات الأمان والسلامة والحفاظ على أنظمة التحكم ومعدات تشغيل المحطة، موضحا أن المحطة تقع على مساحة ١٥ ألف متر مربع بتكلفة مالية بلغت ٢٧٠ مليون جنيه، ومن المقرر رفع كفاءتها مستقبلًا لتصل طاقتها الإنتاجية إلى ٨٠٠ لتر ثانية بهدف تلبية الطلب المتزايد على المياه النقية نتيجة للزيادة المطردة في عدد السكان.