رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 24 أغسطس 2020 الموافق 05 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«قنا»: رفع الكفاءة الإنتاجية لمحطة مياه «بخانس» في أبوتشت

الأحد 23/أغسطس/2020 - 11:49 م
أشرف الداودى
أشرف الداودى
قنا: إسلام البكري
طباعة
أجرى اللواء أشرف الداودى محافظ قنا جولة تفقدية لمحطة مياه بخانس المرشحة بمركز أبوتشت، والتى تغذى مدينة فرشوط والقرى التابعة لها بهدف متابعة سير العمل بها، رافقه سحر صدقى عضو مجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

أكد "الداودى" خلال جولته أن المحطة نموذجية وتعمل بنظام الترشيح الفائق Ultra Filtration وهى الوحيدة على مستوى الجمهورية من محطات هذا النوع التى تعمل بطاقة ٤٠٠ لتر ثانية، مضيفا أنه يتم التحكم فى إدارة وتشغيل المحطة بنظام إلكتروني وفور حدوث أى عطل أو تغيّر فى خواص المياه يتم تشغيل الإنذار تلقائيا.

ووجه "الداودى" فريق العمل بالمحطة بضرورة الالتزام بإجراءات الأمان والسلامة والحفاظ على أنظمة التحكم ومعدات تشغيل المحطة، موضحا أن المحطة تقع على مساحة ١٥ ألف متر مربع بتكلفة مالية بلغت ٢٧٠ مليون جنيه، ومن المقرر رفع كفاءتها مستقبلًا لتصل طاقتها الإنتاجية إلى ٨٠٠ لتر ثانية بهدف تلبية الطلب المتزايد على المياه النقية نتيجة للزيادة المطردة في عدد السكان.

موضوعات متعلقة

سرقة مليون جنيه في سطو مسلح على الشرقية للدخان بكفر الشيخ

«قبلة سببت له أزمة مع بليغ حمدي».. أزمات في حياة سمير صبري

الجزء الـ2 من الحركة القضائية أمام مجلس القضاء الأعلى.. غدا

رفض ممارسة الشذوذ معه.. كشف غموض واقعة قتل عامل بقنا

الصور

image description

إقبال الطلبة على التسجيل فى الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

كورنيش إسكندرية وكورونا «إيد واحدة»

image description

القمة 120.. الزمالك يكسر كبرياء الأهلي بالثلاثة

image description

تسجيل الطلبة في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

«الطمع أعماه».. متضررو عقار قصر النيل المنهار يطالبون بالتعويض ومحاسبة المتسبب

الأكثر قراءة

45 طالبًا «يحبسون» مدرّسهم فى أسيوط

وزير الأوقاف: 3 فئات تسقط عنها صلاة الجمعة في زمن الوباء

منع عبدالله رشدي من الخطابة وإحالته لباحث دعوة

متحدث الري يكشف تطورات مفاوضات سد إثيوبيا ومنسوب الفيضان

إنفوجراف

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

image description

كيف غرقت العوامة «جولدز جيم»؟

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

أيام زمان

«عندنا 30 جارية حبشية وتركية»: اعترافات ماجدة عن عائلتها وأفلامها

أبكى عبد الناصر وانتزع اعترافًا نادرًا من يوسف شاهين.. زاوية مختلفة من حياة شكري سرحان

اتُهمت في قضية «الآداب الكبرى».. مآسي حياة ميمي شكيب في حياتها وبعد موتها

اعترافات محمد خان: اتهموني بالجنون بسبب محمود حميدة والوسط الفني خذلني

نجم الساعة

المتقدمون للبرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة يتحدثون لـ«الدستور»

منوعات

«موت 19» تمثال يجسد بطولة الأطباء في مواجهة كورونا (فيديو)

تعلمت تصميم الملابس وفتحت مصنعًا.. حكاية حنين في عالم الموضة

3 مطهرات طبيعية لقتل الجراثيم بفاعلية

6 أخطاء تقلل العمر الافتراضى للسيارة

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لا أحتمل القهر النائم فى فراشكم وله تسجدون «1»
عمرو خالد
لماذا كتب الله على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الانتقام؟ «1»
ماجد حبته
منظمة إرهابية تبحث عن رئيس!
ماجد حبته
كذبة قطرية إسرائيلية قديمة
المزيد

الثقافة

«سيلاس» ينظم محاضرة حول «كوفيد وشبح ميشيل فوكو»

«دفاتر الوراق».. رواية جديدة لجلال برجس عن «العربية للنشر»

«التنسيق الحضاري» يحسم الجدل: عقار قصر النيل المنهار ليس تراثيًا

محمود عبد الشكور يناقش «كنت شابا في الثمانينيات» بالنيل الثقافية