رئيس جامعة المنوفية يتفقد مكتب التنسيق بالمجمع النظري للكليات

تفقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، سير العمل بمكتب التنسيق الذي تم تجهيزه بصالة كلية الحقوق بالمجمع النظري للكليات لاستقبال طلاب المرحلة الأولى من الشهادة الثانوية العامة 2020، بحضور الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبدالرحمن الباجوري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.وتابع: تواجد المسئولين من الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب لمساعدة الطلاب على تسجيل رغباتهم طبقا للضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، والإجابة على تساؤلاتهم واستفساراتهم بشأن تسجيل رغبات التحاقهم بالجامعات، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والتباعد المكاني وارتداء الكمامات وعدم التزاحم.ووجه بتذليل كافة العقبات ومساعدة الطلاب المترددين على المكتب الذي تم إمداده بأجهزة الكمبيوتر ونت فائق السرعة لتسهيل عملية تسجيل الرغبات، وبلغ عدد الطلاب الذين ترددوا على المكتب أكثر من 200 طالب وطالبة منذ الأمس وحتى الآن، مشيدا بمجهودات العاملين بالإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب وتواجدهم بالمقر من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا.