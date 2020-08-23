«المنيا التجارية»: تحديد ساعات عمل المحلات يوفر الوقت والجهد

قال أيمن عبد الرحمن الأفندي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة المنيا، إن تحديد عمل المحلات التجارية له العديد من المنافع لكل أطراف المنظومة سواء التاجر أو المستهلك أو الدولة، موضحا أنه لا توجد دولة في العالم المتقدم تعمل محلاتها خلال 24 ساعة، لافتا إلى ضرورة استغلال الجانب الإيجابي لفيروس كورونا والإسراع في تحديد عمل المحلات التجارية.وأشار "الأفندي" إلى أن تحديد الغلق له فوائد أهمها توفير الطاقة، وإتاحة عمليات النظافة، وإمكانية رصف وتمهيد الطرق وعمل الصيانات للبنية التحتية، فضلا عن أن الغلق المنظم يمكن الأمن من العمل بكفاءة لضبط الجريمة ومكافحة الإرهاب، وفوق ذلك كل وقت المواطن وصحته الذى يجب استثماره فى العمل والإنتاج، بدلا من عشوائية الوقت المطبقة حاليا.وأضاف: أن الاتحاد العام للغرف التجارية أرسل مقترحات بشأن تحديد فترة عمل المحلات التجارية لوزارة التنمية المحلية، مشيرا إلى أنه يسهُل تأقلم المواطن على الأمر، خاصة أنه خلال فترة حظر حركة المواطنين، وقرارات الإغلاق، تأقلم المواطنون وفقًا للمواعيد التي تحددها الحكومة.وأعد الاتحاد المقترحات النهائية بشأن مواعيد فتح وإغلاق المحلات التجارية، وتضمنت مقترحات الغرف التجارية لتنظيم مواعيد المحلات التجارية الآتي:أولًا: المحال: الأنشطة المقلقة للراحة تفتح من الساعة 8 صباحًا، وباقي المحلات تفتح الساعة 5، ولا يجوز الفتح قبل هذا الموعد.تُغلق المحلات التجارية (شاملة المحلات التجارية داخل المولات التجارية) الساعة 11 مساء في الصيف من السبت إلى الأربعاء، وفي الشتاء يجري الإغلاق الساعة 10 مساء، باستثناء يومي الخميس والجمعة تغلق المحال التجارية في الصيف الساعة 12 مساء وفي الشتاء الساعة 11 مساء.ثانيًا: المطاعم والكافيهات (شاملة المولات التجارية): تغلق الساعة الواحدة صباحًا صيفًا وفي الشتاء تغلق الساعة 12 مساء، ويومي الخميس والجمعة تغلق الساعة الثانية صباحا صيفا والساعة الواحدة صباحا شتاء.مواعيد إغلاق المطاعم والكافيهات بالمناطق السياحية، في الساعة الواحدة صباحا صيفا والساعة الواحدة صباحا شتاء، وفي الخميس والجمعة الساعة الثانية صباحا صيفا وشتاء.ثالثًا: المحال المقلقة للراحة (الورش والأعمال الحرفية): تغلق الساعة 6 مساء صيفا والساعة 5 مساء شتاء في جميع أيام الأسبوع، واستثنت الغرف التجارية محلات البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران والصيدليات بأن تعمل على مدار 24 ساعة.واقترحت الغرف التجارية أن تكون مواعيد الإغلاق بالنسبة للأنشطة الليلية لبعض المحال مثل الخضر والفاكهة والدواجن وأسواق الجملة، بأن يسمح لها باستقبال البضائع دون البيع للجمهور.