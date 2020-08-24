نائب يطالب «التموين» بالحفاظ على جودة ووزن رغيف العيش

طالب المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب، وزارة التموين، وشعبة المخابز، بالحفاظ على جودة ووزن رغيف العيش، الذي يعد قوت الفقراء وتشديد الرقابة على المخابز لضمان حصول المواطن على حقه من الدعم كاملًا، في ضوء اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالمواطن، خاصة الطبقات الفقيرة بتوسيع برامج الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من أجل حصولهم على الدعم الذى تقدمه الدولة لهم.وأكد عضو البرلمان، في بيان له، على ضرورة تشديد الرقابة على المخابز والمرور اليومى والمتابعة المستمرة، للحفاظ على جودة رغيف العيش في مختلف مراكز وقرى الجمهورية، لكى يحصل المواطن على حقه طبقًا للمواصفات المعلن عنها.وقال "والي"، إن رغيف الخبز إحدى أهم السلع الأساسية التى تدعمها الدولة بشكل كبير وتخصص لها ميزانية ضخمة سنويا لأنه يمثل "قوت الغلابة"، وهو ما يتطلب تشديد الرقابة على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطن لضمان وصوله، وعلى الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديري مديريات التموين بالمحافظات على مستوى الجمهورية متابعة مدى التزام المخابز بجودة ووزن رغيف العيش.