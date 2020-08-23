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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد زيارته واشنطن.. إيران تهاجم الكاظمي

الأحد 23/أغسطس/2020 - 11:44 م
مصطفى الكاظمي
مصطفى الكاظمي
منار أحمد
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هاجمت صحيفة "جادة إيران"، اليوم الأحد، رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بشأن تصريحاته الأخيرة مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في واشنطن، والتي جاء فيها: "نحن محتاجون إلى أمريكا لمكافحة داعش".

وذكرت الصحيفة الإيرانية، في تقرير لها، أن رئيس وزراء العراق، يعرف أن الكثير من "الدواعش" اعترفوا بعد القبض عليهم بأنهم حصلوا على أسلحة أمريكية حديثة من القواعد التي فرضوا سيطرتهم عليها.

وأضافت أن تصريحات رئيس وزراء العراق،  متعارضة بشكل واضح مع مطالب الشعب العراقي، مؤكدة أن المسئولين الأمريكيين رغم أنهم سيستغلون تصريحات الكاظمي غير المحسوبة هذه، إلا أنهم لن يأخذوها على محمل الجد، وعدَّ دعوة رئيس الوزراء العراقي، للأب الروحي لـ"داعش" تهديدا لأمن شعبي العراق وإيران.

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