مسئول سوداني: زيارة مرتقبة لـ«بومبيو» خلال أيام

قال مسئول بالحكومة السودانية، اليوم الأحد، إن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، سيزور بلاده خلال الأيام المقبلة.ومن المقرر أن يزور بومبيو، أيضا إسرائيل والإمارات، يومي الإثنين والثلاثاء، بعد اتفاقهما هذا الشهر على إقامة علاقات كاملة بينهما.وأحجم المسئول السوداني، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، عن تقديم تفاصيل عن زيارة بومبيو.ورفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب من أهم أولويات المجلس الانتقالي الحاكم الذي يضم عسكريين ومدنيين وحكومة التكنوقراط التي تعمل تحت سلطته.ويعود إدراج السودان، الذي يعاني أزمة اقتصادية شديدة، على القائمة إلى عام 1993، وهو ما يجعله غير مؤهل لتخفيف ديونه والحصول على تمويل من مقرضين دوليين.وقال مصدر كبير بالحكومة لرويترز، الأسبوع الماضي، إنه من المتوقع إحراز تقدم كبير في هذا الصدد خلال الأسابيع المقبلة.