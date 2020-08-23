روسيا تكشف عن خطة لإنتاج 6 ملايين لقاح لكورونا شهريا

أعلنت روسيا، اليوم الأحد، عن خطة إنتاجها أكثر من 6 ملايين لقاح لفيروس كورونا شهريا، بحسب ما نقلته فضائية "سكاي نيوز".وكان قد كشف وزير التجارة والصناعة الروسي، دينيس مانتوروف، عن خطة إنتاج بلاده من اللقاح الذي كشف عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.قال "مانتوروف"، إنه من المخطط إنتاج عدة ملايين من جرعة لقاح فيروس كورونا شهريًا بحلول عام 2021.وأضاف "مانتوروف"، أن حجم الإنتاج سيعتمد على احتياجات نظام الرعاية الصحية، كما أنه من المتوقع بدء إنتاج أول لقاح محلي طوره المركز الوطني لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة "جامالي" في شهر سبتمبر المقبل.ومن جانبها، أكدت وزارة الصحة الروسية، أن هناك20 دولة تقدمت بطلب شراء مليار جرعة من اللقاح الجديد المضاد لكورونا عند توفره تجاريًا الشهر المقبل.